Kraków. Kolejna awantura na proteście przeciw dorożkom. Interweniowała policja

W trakcie poniedziałkowego protestu w pewnym momencie do jednego z aktywistów podszedł zdenerwowany mężczyzna, który zarzucił mu, że stoi na Rynku przez kogoś opłacony, a także zwyzywał go. Ponieważ mężczyzna był coraz bardziej napastliwy, działacz poprosił o interwencję policjantów. Po chwili policja prowadziła pod ręce opierającego się mężczyznę. Po kilku minutach szamotaniny z funkcjonariuszami mężczyzna położył się na ziemi. Gdy policjanci próbowali go podnieść - zemdlał. Po kilkunastu minutach jednak wstał i poszedł z funkcjonariuszami do radiowozu. Jak mówili nam zgromadzeni wokół dorożkarze, nie był to nikt z nich.

Przypomnijmy, że z kolei w sobotę (21 sierpnia) na Facebooku działaczy „Wio z Krakowa” pojawił się post, w którym opisywali sytuację z poprzedniego protestu. Czytamy w nim, że dorożkarze zachowywali się w stosunku do protestujących w sposób niezwykle nieelegancki, nawet agresywny. Mieli też kierować w stronę aktywistów seksistowskie i homofobiczne zaczepki dotyczące ich wyglądu.