Kraków. Kolejne mniejsze remonty ruszają w dzielnicach

Dzielnica VII – Zwierzyniec

W dzielnicy VII rozpoczął się remont chodnika na ul. Dunin-Wąsowicza, na odcinku od Kałuży do Łowieckiej (po stronie numerów nieparzystych). Prace potrwają do końca lipca br., a ich koszt to ok 240 tys. zł. Zadanie to realizowane jest w ramach Budżetu Obywatelskiego.

