Kraków. Kolejny radny miejski znalazł pracę w miejskiej spółce

- Nie jest to stanowisko kierownicze, przeszedłem normalną procedurę zatrudnienia i osobiście nie widzę przeciwwskazań by radny objął taką funkcję - mówi Andrzej Hawranek - Dodam jeszcze że moje stanowisko jest de facto stanowiskiem kontrolnym, to taki rodzaj audytu wewnętrznego - dodaje. Zaznacza, że od dłuższego czasu przed zatrudnieniem w MPO wysyłał CV do wielu firm i miał kilka propozycji, wybrał jednak pracę w Krakowie.