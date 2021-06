Kraków. Kosztowna budowa mostu pieszo-rowerowego nad Wisłą. Trzeba zapłacić za dodatkowe prace

- Wyłoniony wykonawca, Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „Grotex” planuje zakończyć przebudowę linii wysokiego napięcia jeszcze w tym roku. Wartość kontraktu to ok. 2,2 mln zł - informuje Jan Machowski z ZIM.

W ramach inwestycji zrealizowane zostaną ciągi piesze i rowerowe na jednym z mostów kolejowych oraz na ścianach oporowych i pochylniach usytuowanych wzdłuż ul. Halickiej oraz przy ul. Zabłocie. Nowa infrastruktura pieszo – rowerowa powstanie na długości 660 m od ul. Przemyskiej do stacji kolejowej Kraków Zabłocie. Wszystkie ciągi piesze mają być przystosowane dla potrzeb osób o ograniczonej mobilności.

- Podobna kładka w miejscowości Łącko w ciągu trasy rowerowej VeloDunajec powstała za 3,7 mln zł. Wygląda więc na to, że w Krakowie finansowana jest de facto budowa mostu. Ale skoro klamka zapadła, to trzeba jak najlepiej to wykorzystać. Powinno się więc zaplanować dodatkowe prace dotyczące wykonania odpowiednich zjazdów dla rowerzystów w ulice Podgórską i Zabłocie, a także przedłużenie tej trasy rowerowej do węzła Podgórze łączącego ulice Wielicką, Powstańców Wielkopolskich i Powstańców Śląskich - komentuje Marcin Hyła, prezes Stowarzyszenia Miasta dla Rowerów.