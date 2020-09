Kraków. Kuchenne rewolucje w "Trattorii da Maria". Magda Gessler zmieniła restaurację w "Karczochy u Marii" [ZDJĘCIA] 4.09

Kuchenne rewolucje w Krakowie. Karczochy u Marii zamiast Trattoria da Maria

To była naprawdę burzliwa i emocjonująca rewolucja. Magda Gessler odwiedziła włoską restaurację Trattoria da Maria, położoną trzy kilometry od Rynku Głównego, przy ulicy Władysława Łokietka. Prowadzi ją Maria, pochodząca z Rumunii, ale mieszkająca wiele lat we Włoszech. Do Polski przyjechała dziesięć lat temu z ówczesnym partnerem, a obecnie wspólnikiem i przyjacielem Rizzierim.

Jednak rodzinna atmosfera nie sprzyja jednak efektywnej pracy. Gości jest jak na lekarstwo, a włoskie dania najczęściej konsumują pracownicy. Lokal popada w coraz większe długi, które Maria i Rizzieri próbują łatać kolejnymi pożyczkami bankowymi.