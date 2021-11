Kraków. Kurator oświaty Barbara Nowak krytykuje "Dziady" Mai Kleczewskiej. Teatr Słowackiego: Sztuka zawsze korespondowała z czasami

"Dziady anno domini 2021 będą przedstawieniem o Polsce” – zapowiadał spektakl Teatr im. Słowackiego. I rzeczywiście, na zawołanie Guślarza na obrzęd dziadów schodzi się cała Polska, od prawa do lewa: w dresiarskich koszulkach, z kibicowskim szalikiem, w tęczowym T-shircie, chasydzkich czapkach, chustach z bazaru i sukni glamour. Między tymi światami jest on, Konrad, a właściwie ona, bo Konrad jest kobietą (w tej roli Dominika Bednarczyk). Maja Kleczewska sięgając po dzieło historii literatury, postanowiła nakreślić współczesny portret Polski, nie pomijając takich tematów, jak strajk kobiet, grzechy Kościoła, kryzys migracyjny, a przede wszystkim - podzielona Polska.

Interpretacja „Dziadów” Adama Mickiewicza, jest swobodną emanacją poglądów środowiska, które pragnie kształtować spojrzenie społeczne na współczesną Polskę nie z troską, miłością należną Ojczyźnie, lecz z nienawiścią do jej rodowodu historycznego, do tożsamości narodu ugruntowanego na fundamencie tradycji cywilizacji łacińskiej. Ten spektakl zawiera i promuje treści, które pozostają w jawnej sprzeczności z celami wychowania młodych Polaków określonych w preambule Prawa Oświatowego - napisała we wtorek 23 listopada 2021 roku na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie Barbara Nowak.