Kraków. Kuriozalna sytuacja na ulicy Karmelickiej. W miejsce kratek kanalizacyjnych wylano... asfalt

Wygląda na to, że prace już się rozpoczęły, i już wzbudzają kontrowersje. Wspomniane ścieki liniowe, czyli po prostu kratki odprowadzające wodę z ulicy, zniszczyły się - w wyniku ich eksploatacji. Drogowcy wyciągnęli już stare kratki, ale w to miejsce nie zdążyli jeszcze wstawić nowych. Zabezpieczyli te fragmenty... asfaltem, co wielu mieszkańców uważa za kuriozum. W Zarządzie Dróg Miasta Krakowa zapewniają, że ekipy drogowców pod koniec tygodnia otrzymają dostawę ścieków liniowych - będą realizować wymianę tych uszkodzonych. Obecne rozwiązanie jest tymczasowe.