Kraków. Małopolski pion Archiwum X skierował akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi W. za rozbój sprzed 24 lat

Zbrodnia zarzucana oskarżonemu zagrożona jest karą do 15 lat pozbawienia wolności.

Prokurator Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie zarzucił oskarżonemu Krzysztofowi W. dokonanie wspólnie z innymi osobami rozboju z użyciem niebezpiecznego przedmiotu i zaboru w celu przywłaszczenia pieniędzy oraz innych przedmiotów o łącznej wartości ponad 13 tysięcy złotych kwalifikowane z art. 280 § 2 k.k. i inne.

Brutalny napad na właściciela kantoru

W toku śledztwa prokurator Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie ustalił, że pokrzywdzony na terenie bazaru w Krośnie prowadził kantor. Natomiast oskarżony Krzysztof W. prowadził handel również na tym samym bazarze. Oskarżony zaplanował dokonanie rozboju wspólnie z Oleksijem M., wobec którego prokurator skierował już akt oskarżenia w marcu 2024 r. i inną ustaloną osobą, co do której toczy się odrębne postępowanie.