Kraków. Mela Koteluk wystąpi 15 sierpnia w Fortach Kleparz z akustycznym programem

Za młodu była obieżyświatem: urodziła się w Sulechowie, wychowała w Zielonej Górze, a uczyła – w Warszawie i w Londynie. Jej pasją od dziecka było śpiewanie. Swój kontakt z profesjonalną sceną zaczęła od występów w chórkach u znanych wykonawców. Wspomagała nawet słynny niemiecki zespół Scorpions – i do dzisiaj podkreśla, że te doświadczenia bardzo się jej przydały.

- To był dobry wstęp do własnej działalności, głównie ze względu na fakt poznawania reguł rządzących środowiskiem. Dość prędko wydedukowałam, jak ważny w tak kreatywnej działalności jest czynnik ludzki oraz umiejętność współpracy w zespole. To jest wartością i budulcem: służy muzyce i umożliwia artystyczną wypowiedź – mówi piosenkarka.