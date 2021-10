Kraków. Miasto powoła kolejną spółkę. Ma odciążyć Krakowskie Biuro Festiwalowe

Jak czytamy w uchwale spółka będzie zajmować się także realizacją zadań m.in. z zakresu działalności konferencyjnej i kongresowej, wydawniczej, produkcji, postprodukcji i nadawania materiałów programowych, filmowych, telewizyjnych i audiowizualnych. Spółka będzie wspierać aktywnie gminę poprzez zapewnienie organom samorządowym Miasta Krakowa specjalistycznych usług doradczych związanych z kulturalnym, gospodarczym i społecznym rozwojem samorządu, polegających w szczególności na zarządzaniu Centrum Kongresowym ICE Kraków, innymi nieruchomościami oraz infrastrukturą użyteczności publicznej.

To do tej pory były to kompetencje Krakowskiego Biura Festiwalowego, jednostki miejskiej - spółka ma je odciążyć, a może KBF zamienia się w spółkę? I zostanie z czasem zlikwidowane? Pytamy urzędników.

Na razie wyjaśnienie konieczności powołania spółki w uzasadnieniu uchwały mamy takie:

"Sprawne i efektywne poprowadzenie dużych i różnorodnych przedsięwzięć wymaga wysokiej specjalizacji, organizacji i doświadczenia, a w kluczowych kwestiach indywidualnego podejścia oraz sprawności w podejmowaniu decyzji. Wykonywanie powyższych zadań w formule spółki prawa handlowego gwarantuje uzyskiwanie pożądanych przez Gminę efektów oraz ułatwia zastosowanie nowatorskich rozwiązań przy realizacji poszczególnych zadań, mając jednocześnie na uwadze nadrzędność dążenia do zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Zadania powierzane Spółce stanowią obszary mające duży wpływ na jakość życia mieszkańców Krakowa w zakresie dostępu do usług kulturalnych, sportowych, medialnych, zatem istotne jest aby usługi te świadczył podmiot o 100% udziale Gminy Miejskiej Kraków odbierany przez ogół społeczeństwa jako wiarygodny, odpowiedzialny i obywatelski."

i dalej:

"Działając jako spółka, a nie samorządowa instytucja kultury, operator Centrum Kongresowego ICE Kraków zyska większą swobodę operacyjną i podejmie działania zwiększające konkurencyjność obiektu na rynku (dot. głównie polityki sprzedażowej), odpowiadając tym samym na zmieniające się realia rynkowe w jego wynajmie. Dynamiczna polityka sprzedaży i polityka cenowa jest standardem w branży MICE (meetings-incentives-conferences-exhibitions) zarówno w Polsce, jak i na świecie. W ramach spółki możliwe będzie podjęcie nowych działań jako np. impresariat artystyczny, produkcja wydarzeń, PCO –

Professional Congress Organiser (profesjonalny organizator kongresów, a nie jedynie obiekt produkujący wydarzenia)."