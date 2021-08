Kraków. Mieszkańcy za użytkiem ekologicznym na Klinach. Pikieta pod urzędem miasta

Mieszkańcy apelują do miejskich radnych o uchwalenie użytku ekologicznego na Klinach, który mógłby uchronić łąki przed zabudową przez dewelopera - planuje realizować tam mieszkania. W środę, 25 sierpnia, krakowianie zgromadzili się przed Urzędem Miasta Krakowa, by poprzeć pomysł użytku. Są niezadowoleni z faktu, że miejscy urzędnicy w wyznaczonym terminie nie sporządzili raportu z konsultacji społecznych, podczas których mieszkańcy opowiedzieli się za ochroną zielonych terenów na Klinach.

- Konsultacje zostały wyznaczone w okresie wakacyjnym, w związku z czym mieszkańcy nie mogli wziąć urlopu - bo chcieli oddać swój głos. Tymczasem od urzędników słyszymy, że oni musieli wykorzystać urlop, dlatego nie wyrobili się ze sporządzeniem raportu. A teren na Klinach ulega zniszczeniom, ktoś nieustannie pracuje nad tym, by zniszczyć jego walory przyrodnicze - mówi Małgorzata Mucha z inicjatywy Lepsze Kliny. Precyzuje, że działki są orane pługiem. - Trudno powiedzieć, ile mamy czasu, by teren uratować przed dalszą degradacją. Wiemy, że przyroda jest na Klinach bardzo silna i jeśli tylko zostanie zostawiona w spokoju, będzie w stanie się odrodzić - powiedziała Mucha.

Ustanowienie użytku na Klinach popierają również politycy krakowskiego okręgu partii Razem. - Mieszkańcy osiedla Kliny od dłuższego czasu walczą o to, by uchronić łąki przed zabudową. Miejmy nadzieję, że radni zagłosują za użytkiem. To teren niezwykle ważny przyrodniczo, bo występują na nim zagrożone gatunki roślin oraz motyli. W stolicy Małopolski jest coraz mniej terenów zielonych, trzeba je chronić - powiedziała Ewa Owerczuk z partii Razem.