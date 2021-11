Kraków. Mieszkaniec osiedla Żabiniec od lat domaga się od miasta realizacji chodnika.

Po dotarciu w okolice Placu Imbramowskiego kierujemy się w kierunku kładki nad Białuchą. Po drodze dostrzegamy na chodniku napis: "Tow. Majchrowski chcemy chodników". Po pokonaniu kładki i stromych schodów wchodzimy na dziki żwirowy parking, gdzie czeka już na nas mieszkaniec. Pan Władysław na wstępie prowadzi nas do najbliższego przejścia dla pieszych, gdzie pokazuje nam zrobiony chodnik, długi na siedem metrów, a szeroki na dwa.

- Tu jest chodnik, a tutaj już stają auta - mówi Pan Władysław (nazwisko do wiadom. redakcji) i pokazuje na wysypany żwirem mały fragment dzikiego parkingu za naszymi plecami. Tłumaczy też, że ponieważ dzień wcześniej stały w tym miejscu dwa samochody to ludzie nie mieli jak przejść.

- Jakby ktoś pomyślał, to by zwiększył ilość miejsca dla samochodów, tak jak ja to zrobiłem wycinając trochę gałęzi, żeby mogły zaparkować głębiej. Wówczas, można by poprowadzić chodnik nawet pod kątem i byłoby dobrze, no ale nikt nie pomyślał. Piszę pisma do urzędników prezydenta Krakowa, którzy zbywają mnie swoimi często nielogicznymi odpowiedziami