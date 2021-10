Kraków. Można już przejechać tunelem przebudowywanej ulicy Igołomskiej. Prace dobiegają końca [ZDJĘCIA] Marcin Banasik

Urzędnicy informują, że do końca tego roku większość robót drogowych będzie zakończona. - Oddanie całej inwestycji do użytkowania planujemy na marzec przyszłego roku. Być może uda się zrobić to wcześniej - mówi Michał Pyclik, rzecznik Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Jeden z trzech budowanych tuneli jest już częściowo przejezdny. Zobaczcie, jak wyglądają postępy budowy z lotu ptaka.