Kraków. Myśliwiec Jak 23 ma już właściciela. Został przejęty przez urzędników i czeka na remont

Dawna galeria handlowa Plaza Kraków to już sterta gruzu, który aktualnie jest kruszony i wywożony. A deweloper, firma Strabag, właściciel terenu, ciągle nie podał oficjalnie do wiadomości, co zamierza…

Samolot stoi na działce stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, natomiast postępowanie miało na celu ustalenie tytułu prawnego do samolotu. Stoi on w tym miejscu od 1958 roku.

- Poszukiwaliśmy publicznie właściciela samolotu, który znajduje się na działce gminnej. Nikt się nie zgłosił zatem samolot zgodnie z przepisami prawa stał się własnością gminy Kraków - mówi Piotr Kempf, dyrektor ZZM. - To otwiera drogę do prac remontowych samego samolotu jak i terenu wokół. Wpadliśmy na ten pomysł z prawnikami wspólnie z mieszkańcami, którzy są bardzo przywiązani do tego samolotu. Zlecimy teraz ekspertyzy niezbędne do remontu i rozpoczniemy prace nad projektem odlotowego parku kieszonkowego na Bielanach. Zaznaczam - samolot pozostanie, zgodnie z intencją mieszkańców na miejscu. Nie zamierzamy go uruchamiać i nim latać - dodaje z uśmiechem.