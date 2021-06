Kraków. Na kładkę o. Bernatka wróciły kolejne rzeźby

We wrześniu 2016 roku na kładce o. Bernatka prezentowana była wystawa balansujących rzeźb Jerzego Kędziory. Początkowo miały one ozdobić kładkę na kilka miesięcy. Jednak kompozycja spodobał się tak bardzo, że wystawa została przedłużona. W październiku 2020, wszystkie rzeźby zostały zdemontowane do konserwacji. Nie wszystkie miały powrócić na miejsce ekspozycji.

We wcześniejszych latach miasto kupiło cztery, na zakup pozostałych nie miało pieniędzy. Na pozostałe sześć rzeźb znalazła pieniądze Rada Dzielnicy Podgórze. Trzy kolejne rzeźby w piątek 11 czerwca wróciły na kładkę.

„O tym czy na kładkę powrócą kolejne trzy rzeźby zdecydują mieszkańcy - ich zakup jest jednym z projektów zgłoszonych do dzielnicowego budżetu obywatelskiego” – informuje Stowarzyszenie Podgorze.pl.

Balansujące postaci po konserwacji mają pojawić się w nieco innej kompozycji niż dotychczas.