Kraków. Na mapie miasta już niedługo pojawi się ulica Andrzeja Zauchy

Andrzej Zaucha był indywidualistą, który znakomicie odnajdywał się w różnych gatunkach muzycznych, począwszy od muzyki popularnej, poprzez skomplikowane jazzowe improwizacje. To właśnie Zaucha był jednym z artystów, dzięki którym na polski rynek muzyczny trafiły takie gatunki, jak soul i funk, których stał się ambasadorem.

„Byłaś serca biciem”, „Czarny Alibaba” czy „C’est la vie - Paryż z pocztówki" to tylko niektóre z najbardziej znanych utworów Andrzeja Zauchy. O tym, jak ważną postacią był Zaucha dla rozwoju muzyki rozrywkowej w Polsce świadczy ciągła obecność artysty w muzycznych nawiązaniach współczesnych wykonawców.

- Myślałem co prawda, że trafi mu się jakaś ulica w Pychowicach, w których się wychował, lub w drodze do nich. Może gdzieś nad Wisłą, z której wyszedł, porzucając ukochane kajaki na rzecz jeszcze droższej sercu muzyki. Bo śpiewał głównie w klubach, które położone są w miejscach, których nazwy już zostały dawno ustalone. Na przykład Pod Jaszczurami – a trudno oczekiwać, by ktoś zgodził się na zmianę nazwy rynku na Rynek Główny im. Andrzeja Zauchy. Choć w sumie czemu nie? – żartuje Szubrycht.