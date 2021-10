Kraków. Na Zabłociu powstanie kolejny park kieszonkowy Piotr Rąpalski

Anna Kaczmarz / Dziennik Polski / Polska Press

Przed nami spotkanie konsultacyjne oraz spacer dotyczące parku kieszonkowego przy ulicy Dekerta. Efektem tych działań będzie powstanie nowej zielonej enklawy, dostępnej dla mieszkańców Zabłocia. A jak wiemy to rejon miasta mocno zabudowywany blokami w ostatnim czasie. Z większych terenów zielonych mamy tam park Stacja Wisła, ale nie należy on do największych.