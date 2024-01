Kraków. Naprzeciwko Plant, na Kazimierzu, przy Alejach albo w Nowej Hucie. Prawie 40 lokali do wynajęcia od miasta

Ogromny lokal, o powierzchni ponad 300 metrów kwadratowych, jest do wynajęcia w należącym do miasta budynku przy ul. Dunajewskiego 5 - naprzeciwko Plant i w pobliżu przystanku przy Teatrze Bagatela. Lokal mieści się na drugim piętrze w oficynie kamienicy (oficyna "C"). Jest wyposażony w instalację elektryczną (do sprawdzenia, ewentualnie do wymiany) oraz wodno-kanalizacyjną i grzejną (ogrzewanie zapewnia kotłownia gazowa).

Na aukcji można też wylicytować najem o połowę mniejszego lokalu, również w centrum - przy ul. Dietla 11. Tutaj przyszły najemca będzie miał do dyspozycji 150,61 metrów kwadratowych. Lokal znajduje się na parterze, w oficynie budynku.

W Nowej Hucie z większych lokali do wynajęcia jest np. ten na os. Na Skarpie 20. Jego powierzchnia ogólna wynosi 211,06 mkw., z czego niespełna 68 mkw. stanowią piwnice.

Dwa lokale czekają na nowego najemcę przy alei Słowackiego. Pod numerem 48 do "wzięcia" jest lokal o powierzchni 120,30 mkw., na parterze, z wejściem z klatki schodowej. Natomiast przy al. Słowackiego 17 można otworzyć działalność w lokalu zaledwie 19-metrowym, w suterenie. Urzędnicy ZBK opisują: "wejście do lokalu z bramy głównej budynku (domofon). Pomieszczenie wyposażone w instalację elektryczną (do sprawdzenia, ewentualnie do wymiany). W lokalu widoczne ślady zawilgocenia. W lokalu pozostały dwie maszyny introligatorskie, objęte ochroną konserwatorską".