Kraków nie został Zieloną Stolicą Europy. Wcześniej lokalni aktywiści wysłali list do komisji konkursowej

W dzień finału konkursu opublikowali list, jaki wysłali do komisji konkursowej. Przypomnieli w nim kontrowersje wokół zgłoszenia Krakowa do konkursu, o których mówiło się już od dłuższego czasu. Chodzi m.in. o chwalenie się przez miasto inwestycjami, które choćby jak park przy ulicy Karmelickiej nie zostały dotychczas zrealizowane. Aktywiści wytknęli również, że w aplikacji konkursowej jako działania godne docenienia urzędnicy wymienili też ścieżkę rowerową wzdłuż ulicy Grzegórzeckiej, która… została zlikwidowana kilka dni temu.

O aplikacji magistratu krytycznie wypowiadają się m.in. społecznicy skupieni w grupie "Akcja Ratunkowa dla Krakowa", którzy od kilku tygodni wytykają urzędnikom, że w dokumencie przesłanym do jury "pokolorowali beton na zielono".

Kraków – obok Helsingborga w Szwecji, bułgarskiej Sofii i Tallina z Estonii – zakwalifikował się do finału plebiscytu na Zieloną Stolicę Europy 2023. To konkurs organizowany przez Komisję Europejską, w którym główną nagrodą jest nie tylko zaszczytny tytuł, ale także 600 tys. euro na eko-inwestycje.

„Mieszkańcy Krakowa z niedowierzaniem przyjęli kolejną próbę aplikowania o tytuł Zielonej Europejskiej Stolicy. Zachowanie władz miasta, brak dialogu, powszechne wycinki, korki, kulejący transport zbiorowy, zabudowa każdej wolnej parceli i brak miejsc do normalnego życia, to nasza codzienna rzeczywistość. Obawiamy się, że wniosek aplikacyjny zawierający wiele przekłamań, naciągania rzeczywistości i sprzeczności, ma być jedynie polityczną zagrywką ze strony władz miasta i służyć jako pijarowy wytrych” - napisała do komisji konkursowej Akcja Ratunkowa.