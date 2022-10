Kraków. Niezwykłe wystawy Henryka Tomasza Kaisera w NCK

Nowy Cmentarz Żydowski w Krakowie

„Nowy Cmentarz Żydowski w Krakowie” to z kolei wystawa, którą powinni zobaczyć krakowianie interesujący się historią. To zupełnie inne spojrzenie na krakowski kirkut. Zaduma, cisza i cztery pory roku.

Kim jest Henryk Tomasz Kaiser?

O wystawie „Ludzie ulic Krakowa” w galerii ZPAF (1978 r.) mówi tak: Zawsze interesowałem się człowiekiem od strony psychologicznej, człowiekiem jako zbiorem emocji, które w nim zachodzą. W każdym jest coś innego, coś ciekawego, coś niespodziewanego.

W 1977 r. został członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików (ZPAF).

W 1981 r. wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie początkowo pracował w laboratoriach fotograficznych. Od 1987 roku Henryk Tomasz Kaiser fotografuje wyłącznie jako niezależny fotografik, współpracując z agencjami, tzw. bankami fotografii (Stock Agencies). W latach 90. osiągnął rekordową liczbę ponad 1500 publikacji rocznie, co stawia go w tej dziedzinie w światowej czołówce. Jego fotografie można zobaczyć niemal wszędzie - od pocztówek przez magazyny i kalendarze, po wielkie tablice reklamowe. Wśród wielu firm i czasopism wykorzystujących zdjęcia Kaisera są np. National Geographic, British Airways, General Motors, Simon & Schuster, Advertising Unlimited, Rider’s Digest, Sony, Fuji Film, Polish LOT.

Jest członkiem American Society of Media Photographers (ASMP).

Henryk Tomasz Kaiser w 2003 r. powrócił do Krakowa. W 2009 roku wydał album fotograficzny „Kraków i My”. Jest autorem 20 wystaw indywidualnych.

W twórczości Kaisera odbijają się wyraźnie jego życie i fascynacje:

- Cała moja twórczość jest wykładnikiem mojego życia. Każda wystawa obrazuje kolejne etapy zachodzących we mnie przemian" - mówi.