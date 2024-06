Kraków. Obserwował złodziei przez okno, po czym wkroczył do akcji. Mieszkaniec sam zatrzymał jednego mężczyznę zanim przybyli policjanci

- Kryminalni udali się w miejsce, gdzie mogli przebywać pozostali sprawcy i po krótkiej obserwacji funkcjonariusze zauważyli ich, gdy ci chowali się w zaroślach. Policjanci natrafili przy 37 i 50-latku na skradziony wcześniej sprzęt. Obaj zostali natychmiast zatrzymani, a następnie przewiezieni do komisariatu, gdzie cała „trójka” usłyszała zarzuty kradzieży. Sprawcom za to przestępstwo grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności - mówi Piotr Szpiech, rzecznik krakowskiej policji.