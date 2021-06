Kraków. Ogromne kolejki do punktu szczepień na Covid-19 w Szpitalu Uniwersyteckim [ZDJĘCIA] Aneta Żurek, MM

Osoby przychodzące na szczepienie przeciwko Covid-19 do punktu szczepień w Szpitalu Uniwersyteckim przy ul. Jakubowskiego muszą odstać swoje w długiej kolejce. Sięga ona prawie do drzwi wejściowych budynku H. Na stronie szpitala jest umieszczona informacja, by zgłaszać się na wyznaczoną godzinę szczepienia i nie przychodzić wcześniej, pacjenci proszeni są również o zachowanie dystansu. Niestety, nie wszyscy się do tego stosują.