Kraków. Opozycyjny protest przeciw ideologizacji edukacji i nauki przed Muzeum Narodowym. Ostre słowa na demonstracji

Demonstranci najwięcej uwagi poświęcili sytuacji właśnie wokół Uniwersytetu Pedagogicznego, gdzie dochodzi do rewolucji kadrowej. Głos zabrał m.in. prof. Janusz Majcherek, który niedawno został zwolniony z uczelni. Jak sam przekonywał w rozmowie z "Gazetą Wyborczą", zwalniani na uczelni są ci, którym nie jest po drodze z "dobrą zmianą", czyli rządami PiS.

Podczas czwartkowej demonstracji prof. Majcherek zachęcał do protestowania przeciwko zmianom na uczelniach i w edukacji. - Jeżeli opór nie jest dostateczny silny, to walec zmian jedzie dalej – mówił profesor.

Głos zabrała także prof. Nina Pluta-Podleszańska z Inicjatywy Pracowniczej UP. - Wolna nauka, jakość kształcenie, wolne myślenie - pod tym możemy się zjednoczyć, ale na UP władze się sprzeniewierzają tym wartościom, dlatego pojawiła się nasza inicjatywa, aby bronić się przeciwko zwolnieniom na UP – mówiła prof. Podleszańska.