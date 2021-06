Kraków. Otwarcie pierwszego sklepu Netto w mieście [ZDJĘCIA] Piotr Rąpalski

Od środy 2 czerwca krakowianie mogą udać się na zakupy do Netto 3.0 - dyskontu powstałego w zaaranżowanych skandynawskich wnętrzach. Wraz z otwarciem sklepów zlokalizowanych przy ulicy Babińskiego 69 i Dobrego Pasterza 67 Netto rozpoczyna działalność w Krakowie. Świętowanie rozpocznie się 2 czerwca o 8 rano. Kontynuacja zabawy planowana jest na sobotę, 5 czerwca. Na odwiedzających czeka moc atrakcji, a także liczne promocje obowiązujące od 2 do 5 czerwca lub do wyczerpania zapasów.