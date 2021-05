Kraków. Pandemia opóźnia budowę Trasy Łagiewnickiej. Nad tunelem między sanktuariami powstanie park [ZDJĘCIA, WIZUALIZACJE]

Trzecia fala pandemii koronawirusa spowodowała, że w okresie od grudnia ubiegłego roku do przełomu marca i kwietnia tego roku część pracowników przebywała na zwolnieniach spowodowanych zakażeniem koronawirusem albo na kwarantannie. To wiązało się ze wstrzymaniem niektórych prac. Były bowiem sytuacje, w których brakowało np. ekipy wykonującej ściany szczelinowe, czy fachowców do obsługi specjalistycznego sprzętu. Nie dopisywała też pogoda, było dużo opadów i dni z niskimi temperaturami. Opracowywany jest program naprawczy, mający na celu nadrobienie robót do końca czerwca. W połowie roku będzie więc ostatecznie wiadomo, czy cała inwestycja będzie mogła zostać zakończona zgodnie z harmonogramem, a więc z końcem 2021 roku, czy termin ten ulegnie przesunięciu