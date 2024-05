Kraków. Pięciu nieletnich pseudokiboli zatrzymanych za pobicie 15-latka. Użyli gazu, pobili, poniżyli i okradli

24 maja br. funkcjonariusze z Komisariatu Policji VI w Krakowie otrzymali zgłoszenie o pobiciu 15-latka przez grupę nieletnich, powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców. Okazało się, że grupa pięciu nieletnich, używając siły fizycznej oraz gazu pieprzowego, zaatakowała małoletniego mieszkańca Podgórza, używając siły, zmusiła go do określonego zachowania i zabrała mu e-papierosa.

Mundurowi z komisariatu przy ul. Ćwiklińskiej zajmujący się przestępczością nieletnich już po kilku dniach namierzyli wszystkich sprawców. 28 maja br. chłopcy w wieku od 13. do 15. roku życia zostali zatrzymani i doprowadzeni do jednostki. Wszyscy, w obecności opiekunów prawnych, zostali przesłuchani i przyznali się do zarzucanych im czynów, a następnie usłyszeli zarzut rozboju, pobicia, oraz zmuszania innej osoby do określonego zachowania.

Skrucha, którą okazali w czasie przeprowadzanych czynności, nie uchroni ich przed stawieniem się w sądzie rodzinnym, który zdecyduje o ich dalszym losie i środkach wychowawczych zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.