Kraków po zmianach w komunikacji. Urzędnicy: jest świetnie, coraz więcej rowerzystów

"Wszystkie zmiany staraliśmy się tak komponować, by efekt przyczyniał się do długoterminowej poprawy jakości życia i wpisywał się w politykę transportową miasta"

W okresie od lutego do października br. zebrano też pomiary natężeń ruchu i porównano je do analogicznego okresu z 2018 i 2019 r. Do szczegółowego porównania wybrano przede wszystkim rondo Mogilskie jako wzorcowe, ponieważ jest to skrzyżowanie o największych rezerwach przepustowości, tzn. najrzadziej „korkuje się”. Okazało się, że w lutym tego roku natężenia ruchu niemal się pokrywały z poprzednimi dwoma latami. W kwietniu wprowadzono największe obostrzenia związane z pandemią koronawirusa i natężenia ruchu spadły o około połowę. Od czerwca ruch samochodowy na rondzie Mogilskim wzrastał i zbliżał się do danych z lat poprzednich, a we wrześniu wykresy były zbliżone (w godzinach szczytu popołudniowego niemal się pokrywały).