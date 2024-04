Kraków. Pod estakadami na Blich prace zamarły. Nie będzie Parku Kolejowego?

"Zwracam się z uprzejmą prośbą i zachęcam do zainteresowania się tematem realizacji Parku Kolejowego na odcinku ul. Kopernika do ul. Grzegórzeckiej.

Problemy z Parkiem Kolejowym w Krakowie

Wizualizacje parku i wizje jego budowy były piękne. W połowie 2023 roku. Ale okazuje się, że teren w pełni ZZM przejął dopiero w roku 2024, a pieniędzy na realizację zadania miał za mało, głównie na przebudowę infrastruktury podziemnej i wylania trocę asfaltu pod estakadą. Wygląda to faktycznie nieciekawie. A inwestycja powinna zakończyć się... w czerwcu b.r. i jest to praktycznie nie możliwe, szczególnie, że ZZM nie ma pieniędzy na nią. Możliwe, że uda się oddać do użytku "alejkę: pod estakadą, zamontować trochę oświetlenia, może ławki, kosze. A nie o to tutaj chodziło.