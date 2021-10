Kraków. Posypały się mandaty za brak maseczek w komunikacji miejskiej

21 i 22 października br. nieumundurowani policjanci wraz z inspektorami MPK przeprowadzili wzmożone kontrole komunikacji miejskiej, zwracając szczególną uwagę na tych, którzy próbują omijać przepisy covidowe i nie stosują się do obowiązku zakrywania ust i nosa oraz nie zachowują dystansu społecznego. Dla zapominalskich interwencje kończyły się pouczeniem, natomiast tym, którzy lekceważyli upomnienia, policjanci wręczali mandaty karne. W tym przypadku mandat wynosi od 20 do 500 zł, natomiast jeśli sprawa zostanie skierowana do sądu, organ ten morze orzec grzywnę nawet do 5000 zł.

W wyniku dwudniowych kontroli w komunikacji miejskiej funkcjonariusze podjęli 42 interwencje, pouczając 14 osób i wręczając 26 mandatów karnych za brak maseczki oraz 4 za brak odpowiedniego dystansu. W dwóch przypadkach policjanci skierowali do sądu wniosek o ukaranie.