Kraków. Proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego odwołał się do Watykanu od decyzji metropolity krakowskiego

Proboszcz parafii Mariackiej w Krakowie ks. Dariusz Raś nie jest pierwszym duchownym, który dostał list od abp. Marka Jędraszewskiego namawiający go do zwolnienia domu parafialnego. Podobne pismo dostał proboszcza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Nowym Prokocimiu ks. Krzysztof Wilk. Duchowny nie przyjął jednak decyzji metropolity i odwołał się do Watykanu. - Obecnie jestem na zaległym urlopie - mówi krótko ks. Wilk, który zaznacza, że nie będzie komentował tej sprawy. Dodał jedynie, że pozostaje w posłuszeństwie arcybiskupowi.