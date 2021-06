Kraków. Protestowali pod Wawelem przeciw zabudowie Doliny Prądnika [ZDJĘCIA]

Tatry. Na Polanie Huciska wybudują stacjonarne toalety. Jest konkurs na projekt nowych szaletów

Będą nowe, stacjonarne szalety w Dolinie Chochołowskiej. Tatrzański Park Narodowy chce je wybudować na Polanie Huciska. Mają one zastąpić dotychczasowe toi-toie. Mają one być nowoczesne, czyste, przyjazne turystom, ale i środowisku. A jak będą wyglądały? To park pozostawia wizji projektantów.