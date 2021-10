Kraków. Przyszłość unikatowego fortu "Tonie". Skarb Państwa i miasto walczą o jego odzyskanie. Może powstać tam park Bartosz Dybała

Skarb Państwa i gmina Kraków chcą odzyskać jeden z najlepiej zachowanych fortów Twierdzy Kraków: "Tonie". Bezumownie użytkuje go krakowska Fundacja "Janus". Do miejskich radnych zaczęły docierać informacje, że do zabytku wkrótce ma wejść komornik, krakowski magistrat informuje jedynie, że trwa postępowanie egzekucyjne. Dzierżawca nie chce zabierać głosu, a radny Grzegorz Stawowy już snuje plany, że po opuszczeniu obiektu przez Fundację na terenie fortecznym można by stworzyć potężny park dla mieszkańców - na blisko 20 hektarach. Znawcy fortyfikacji obawiają się, że w przyszłości wokół fortu może wcisnąć się zabudowa.