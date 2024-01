Kraków. Radni z klubu Nowoczesny Kraków proponują, by miasto finansowało opiekę weterynaryjną dla adoptowanych psów i kotów Ewa Wacławowicz

Radni z klubu Nowoczesny Kraków skierowali do prezydenta projekt uchwały ws. finansowania przez miasto opieki weterynaryjnej dla adoptowanych zwierząt. Zdaniem radnych, to właśnie duże koszty utrzymania zwierząt stoją za zwrotami psów i kotów do schronisk czy niechęcią do adopcji.