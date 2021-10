Kraków. Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego i Wojewoda Małopolski podpisali list intencyjny o współpracy. Co to oznacza?

Na wstępie, mając na względzie zbliżający się Dzień Edukacji Narodowej, Wojewoda Małopolski złożył życzenia "wszystkim, którzy dbają o to, aby dzisiejsze młode pokolenie od przedszkola po studentów uczelni wyższych, wyrastało w duchu odpowiedzialności za rozwój naszej ojczyzny (...)". Nawiązując do podpisania listu intencyjnego o współpracy, zaznaczył, ż będzie to dokument wzmacniający współpracę z Uniwersytetem Pedagogicznym.

- Ta współpraca dotychczas już istniała - pracownicy, a szczególnie studenci byli u nas na praktykach, w wielu obszarach współpracowaliśmy razem, ale mamy również świadomość, jaki potencjał niesie z sobą Uniwersytet Pedagogiczny. Dba oto, by wykształcić nauczycieli, którzy w przyszłości będą uczyli nasze dzieci i dlatego też uważam, że ten list jest niezwykle istotny, nie tylko dla Małopolski, ale także dla całej Polski, między innymi jeśli chodzi o przygotowanie nauczycieli do zawodu. Mam nadzieję, że poszerzając horyzonty naszej współpracy przyczynimy się do tego, aby budować w Małopolsce jeszcze większy prestiż Uniwersytetu - powiedział Łukasz Kmita, wojewoda małopolski.