Kraków. Rewolucja na ulicy Dietla. Mniej pasów dla samochodów, ale więcej miejsc parkingowych i drogi dla rowerzystów [ZDJĘCIA]

Komunikacyjna rewolucja dotarła na ul. Dietla. Teraz tam w ramach Tarczy dla Mobilności zmieniają się zasady organizacji ruchu. Kierowcy będą mieć mniej pasów do jazdy, ale za to pojawią się nowe miejsca parkingowe. Piesi mogą liczyć na więcej miejsca na chodnikach. Powstają też drogi dla rowerzystów.

FLESZ - Ile potrwa rowerowy boom?

- Na dniach kończy się remont ulicy Krakowskiej wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Dietla. Wykorzystując okazję zmniejszonego ruchu w rejonie objętym pracami Zarząd Dróg Miasta Krakowa wyremontował ulicę Dietla. Zakończenie powyższych prac jest dobrą okazją do kompleksowego usystematyzowania organizacji ruchu na tej ulicy - wyjaśnia Sebastian Kowal z Urzędu Miasta Krakowa. Wprowadzane na ul. Dietla nowe rozwiązania organizacji ruchu obejmują m.in. uwolnienie chodników od parkujących pojazdów. - To umożliwi komfort poruszania się pieszo jak i zapewni dystans społeczny tak ważny przy obecnej sytuacji epidemiologicznej - podkreśla Sebastian Kowal. Dotychczas ul. Dietla miała po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Teraz na zewnętrznych pasach zostanie wyznaczonych ponad 130 miejsc postojowych. Mają one powstać na całej długości, ale w odpowiedniej odległości przed skrzyżowaniami zamiast nich pojawią się dodatkowe pasy do skrętów. Zaplanowano też trzy stanowiska postojowe typu kiss&ride dla autobusów turystycznych w bliskim sąsiedztwie bulwarów wiślanych, Kazimierza i Wawelu, co ma ograniczyć niepotrzebny wjazd autokarów do ścisłego centrum.

Pozostałe ok. 5 metrów jezdni po każdej stronie jest dzielone dla samochodów i rowerzystów. - Zmiany wykonywane są tak, by w ramach działań na rzecz polepszenia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg, szeroka jezdnia nie zachęcała do zbyt szybkiej jazdy, jednakże, aby była ona nadal komfortowa, a rowerzyści czuli się bezpiecznie - informuje Sebastian Kowal. - Dla rowerzystów zostanie czytelnie oznaczony sposób ich poruszania się. Jednocześnie zmiany te, nawet przy parkowaniu równoległym na jezdni, nie ograniczą przejazdu pojazdom uprzywilejowanym - dodaje. Pierwsze wymalowane pasy Krakowskiej Tarczy dla Mobilności pojawiły się na moście Grunwaldzkim oraz ul. Grzegórzeckiej i Wielopole. Zarząd Transportu Publicznego zapowiadał, że będzie kontynuacja zmian i teraz przyszedł czas na ul. Dietla. Aktualnie jest tam malowana m.in. droga dla rowerów. Na moście Grunwaldzkim wydzielono ją separatorami i palikami, na Dietla ścieżka dla jednośladów została wymalowana na jezdni. Na razie tylko na tej od strony Kazimierza, ale takie same zmiany zostaną wprowadzone na jezdni wyprowadzającej ruch z ul. Dietla na most Grunwaldzki.

- Należy zaznaczyć, że przed remontem ulicy Krakowskiej wprowadzono całodobowe parkowanie na ulicy Dietla z wykorzystaniem pasa ruchu. Zapewniło to, zgodnie z oczekiwaniami okolicznych mieszkańców, miejsca postojowe dla nich. Wprowadzone rozwiązania, pomimo obaw części sceptyków, nie doprowadziły do zablokowania ulicy. Jednocześnie w ramach organizacji ruchu, na czas robót, testowano różne rozwiązania mające na celu upłynnienie ruchu drogowego, w tym poprawę funkcjonowania komunikacji zbiorowej, w szczególności tramwajowej, a także, co równie ważne ułatwienia w poruszaniu się pieszo - zaznacza Sebastian Kowal. - Dlatego zmiany w docelowej organizacji ruchu są w dużej mierze wynikiem doświadczeń i obserwacji ruchu. Nowe rozwiązania zaoferują mieszkańcom jak najbardziej efektywne wykorzystanie dostępnej przestrzeni, zapewnienia bezpiecznego i efektywnego poruszania się możliwie wszystkim uczestnikom ruchu drogowego - dodaje. Przepustowość ul. Dietla ma poprawić wyłączenie sygnalizacji świetlnej w niemal wszystkich miejscach. Nowa organizacja ruchu przewiduje jednak brak możliwości przejazdu samochodem na wprost pomiędzy ul. Krakowską i Stradomską, w obydwu kierunkach.

Całościowe wprowadzenie wszystkich nowych rozwiązań na ul. Dietla planowane jest do połowy września tego roku.