Kraków. Rozbudowa al. 29 Listopada. Raport z budowy

Przypomnijmy – zakres prac związanych z rozbudową al. 29 Listopada obejmie przebudowę istniejące drogi krajowej nr 7 na Warszawę na odcinku ok. 2,6 km od ul. Woronicza do granic miasta wraz z przebudową obiektów inżynierskich – w tym dwóch wiaduktów kolejowych oraz rozbudową, przebudową i budową infrastruktury: odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej i kolidującego uzbrojenia. Powstaną ścieżki rowerowe, buspasy, nowe chodniki. Zagospodarowana będzie zieleń.

Celem rozbudowy al. 29 Listopada jest poprawa warunków ruchu w północnej części Krakowa. Dzięki poszerzeniu wylotówki na Warszawę do co najmniej dwóch jezdni po dwa pasy ruchu w każda stronę, przebudowie wiaduktów kolejowych, a także – w perspektywie czasu – połączeniu nowej al. 29 Listopada z planowanymi do realizacji inwestycjami komunikacyjnymi, m.in. budową północnej obwodnicy, linii tramwajowej do Górki Narodowej, ulic Iwaszki oraz Felińskiego, wyjazd z Krakowa w kierunku północnym będzie znacznie łatwiejszy i szybszy. Realizacja inwestycji ma potrwać około 2 lat.