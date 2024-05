Kraków. Rozstrzygnięcie prokuratury w sprawie 14-letniego Alexa. Chłopiec twierdził, że był molestowany

Jak relacjonował chłopiec, został on wykorzystany seksualnie przez rówieśnika podczas zielonej szkoły, a dyrekcja szkoły, wychowawczyni i pedagog nie pomogli mu, mimo że zgłosił im tę sprawę. Dyrekcja miała ocenić, że chłopiec ma bujną wyobraźnię.

Rodzice nastolatka zawiadomili Prokuraturę Rejonową w Wieliczce o możliwości niedopełnienia obowiązków przez grono pedagogiczne. Śledczy jednak nie znaleźli podstaw do wszczęcia śledztwa. Sąd Rejonowy w Wieliczce także oddalił zażalenie rodziców.

Po nagłośnieniu sprawy, trafiła ona do ponownego rozpatrzenia, ale już do Prokuratury Regionalnej w Krakowie. Ta również nie znalazła podstaw do wszczęcia śledztwa.