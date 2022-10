Kraków. Seniorzy znowu poszli na studia na najstarszej polskiej uczelni

- Za mało mówi się o tym, jak ważna jest dbałość o kontakty z równolatkami, z sąsiadami, ze znajomymi. Po przejściu na emeryturę rwie się lub rozluźnia dotychczasowa sieć przyjaciół i znajomych będących dla nas wsparciem. Na uniwersytecie trzeciego wieku mamy szanse nawiązać nowe, bardzo trwałe przyjaźnie, nową sieć wsparcia. Im szersze kręgi społeczne czy towarzyskie ma dana osoba, tym mniejsze jest ryzyko wystąpienia poczucia samotności i w konsekwencji - samozaniedbania. Bogate sieci społeczne neutralizują to zagrożenie. Dowodzi tego np. słynne, trwające blisko 80 lat "Badanie nad Rozwojem Dorosłych", realizowane od 1938 roku na Uniwersytecie Harvarda, którego główny wniosek można sprowadzić do puenty: długie życie jest piękne, lecz jedynie wówczas, gdy jest wypełnione relacjami z innymi ludźmi. Samotność bowiem zabija szybciej i skuteczniej niż niejeden nałóg - mówiła dyrektor Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Studenci-seniorzy uczestniczący w otwarciu nowego roku akademickiego mogli też wysłuchać wykładu dr. hab. Michała Rusinka, prof. UJ z Wydziału Polonistyki UJ. Wychodząc od postrzegania języka w ujęciu filozoficznym Platona i Arystotelesa, przytoczył on wiele humorystycznych anegdot ilustrujących, w jaki sposób używane w języku potocznym metafory mogą doprowadzić do zabawnych sytuacji w codziennym życiu. Zachęcił również zebranych na sali słuchaczy do świadomego i uważnego korzystania z języka, ponieważ może to w znacznym stopniu pomóc uchronić się przed manipulacją.