Kraków. Seryjni złodzieje rowerów z okolic Starego Miasta w rękach policji

8 stycznia br. kryminalni z Komisariatu Policji I w Krakowie udali się w rejon krakowskiego Rynku, gdzie według uzyskanych informacji widywany miał być mężczyzna odpowiedzialny za szereg kradzieży rowerów, do których doszło w pierwszej połowie grudnia ub.r. w okolicach Starego Miasta. W trakcie sprawdzania rejonu policjanci zauważyli mężczyznę odpowiadającego rysopisowi sprawcy. Został on natychmiast wylegitymowany oraz poinformowany o powodzie policyjnej interwencji.

- W związku z tym mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do pobliskiego komisariatu. Dwa dni później policjanci na terenie jednego z krakowskich centrów handlowych zatrzymali jego młodszego wspólnika. Według ustaleń śledczych na początku grudnia ub.r. mężczyźni w centrum miasta wspólnie mieli dokonać 3 kradzieży jednośladów. Co więcej, straszy z nich pokusił się o dodatkowy łup i już samemu 15 grudnia 2023 roku dokonał kolejnej kradzieży jednośladu. W trakcie przesłuchania zatrzymani przyznali się do kradzieży rowerów - mówi Piotr Szpiech, rzecznik krakowskiej policji.