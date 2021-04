Kraków. Stacjonarny finał olimpiady dla 600 uczniów. "To niedojrzała decyzja"

- Pokazujemy tym młodym ludziom, że organizacja finału stacjonarnie stoi ponad wszystkim innym. Od wielu miesięcy siedzą w domach, uczą się do matury, a teraz nagle, jak gdyby nigdy nic, mają się spotkać z grupą kilkuset kolegów z całej Polski. To nieodpowiedzialne i głupie. Jakby nie można było tego zorganizować zdalnie albo chociaż w innym terminie, a nie tuż przed maturą. Przecież jeśli któryś z nich zachoruje albo trafi na kwarantannę, to do matury nie przystąpi - mówi TOK FM jedna z mam.