Kraków. Straż miejska usunęła auto-mutant z Nowej Huty Piotr Rąpalski

To mógł być pomnik przyrody. Stary wrak stojący od lat w Nowej Hucie porósł mchem. Właściciel się nim nie interesował. Wokół samochodu postawiono nawet słupki zabraniające parkowania. Pojazd jednak trwał w miejscu. Aż w końcu strażnicy dopełnili formalności, by móc go usunąć.