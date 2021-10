Kraków. Studenci wrócili na uczelnię. Kręcą się po miasteczku studenckim [ZDJĘCIA] Piotr Rąpalski

Studenci wrócili do Krakowa. Widać to nie tylko po większych korkach na ulicach, ale też pod budynkami uczelni. Nauka ma być mniej pandemiczna, stacjonarna, choć czasem... hybrydowa. Uczelnie chcą odejść od zdalnych zajęć na ile to możliwe i bezpieczne. Studentów już widać na miasteczku AGH, wśród kompleksu budynków przy Czarnowiejskiej, na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego i na Plantach w rejonie Collegium Novum. Trzeba coś załatwić w dziekanacie, donieść jakieś papierki, spotkać się z dawno niewidzianymi kolegami...