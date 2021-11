Kraków. Student prawa z Kamerunu wywalczył uniewinnienie przed sądem. Miał zarzut prania 2 mln zł brudnych pieniędzy

FLESZ - Polska odchodzi do węgla Jest porozumienie

Z ustaleń śledczych wynikało, że Kameruńczyk w 2013 r. przyjechał na studia prawnicze do Polski, tu też znalazł pracę i związał się z kobietą, z którą wziął ślub. Utrzymywał kontakty ze znajomymi z ojczyzny, którzy mówili mu o procederze zakładania kont bankowych i przyjmowania na nie pieniędzy. Zainteresowany otrzymywał prowizję od każdego przelewu, który do niego trafiał. Musiał tylko odsyłać pieniądze na wskazane inne rachunki za granicą lub wypłacać je w bankomatach w Polsce, po czym oddawać wspólnikom. Jeszcze w Kamerunie Murphy N. nabył od nieznanej mu osoby cudzy paszport. Według wstępnych ustaleń w Polsce założył w bankach konta, na które wpłynęło ponad 2 mln zł. Numery kont i loginy do nich przekazał wspólnikom.