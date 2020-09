Kraków szykuje się do drugiej fali pandemii koronawirusa. Czy szpitale wytrzymają?

FLESZ - Jak przygotować dzieci do powrotu do szkoły?

Ostatnie badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 136 osób w regionie. To 70 kobiet i 66 mężczyzn - w wieku od 3 do 94 lat. Najwięcej nowych przypadków jest w powiecie limanowskim: 30, na drugim miejscu plasuje się Kraków, gdzie w ostatnich godzinach zakażenie potwierdzono u 26 osób. Niestety zmarły kolejne trzy osoby. Od początku epidemii w Małopolsce walkę z groźnym wirusem przegrało już 130 chorych.

Władze miasta dostrzegają, że sytuacja robi się naprawdę bardzo trudna. Eksperci ostrzegają, że czeka nas jeszcze druga fala zakażeń, najprawdopodobniej jesienią i zimą. Na przyjęcie kolejnych chorych szykują się szpitale. Finansowo pomaga gmina. Kilka milionów złotych na zakup aparatury i sprzętu medycznego trafiły do miejskich szpitali: m.in. Szpitala im. Żeromskiego. To właśnie lekarze z tej placówki mają odciążyć jedyny szpital jednoimienny w regionie, czyli dedykowany chorym na koronawirusa. Chodzi o Szpital Uniwersytecki. W "Żeromskim" baza łóżkowa dla pacjentów chorych na COVID-19 zostanie poszerzona do 60.