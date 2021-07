Kraków. Tak brzmiał Kraków w XVI wieku! Niezwykłe widowisko na Wawelu z okazji jubileuszu dzwonu Zygmunt [ZDJĘCIA]

Od 9 lipca, gdy na wieży wawelskiej został zawieszony dzwon Zygmunt, do 13 lipca - kiedy to po raz pierwszy mieszkańcy go usłyszeli - Kraków będzie świętował jubileusz 500-lecia najważniejszego dzwonu miasta.

Jednym z punkt jubileuszowych obchodów jest wystawa „Matejko. Od wielkiego dzwonu”. Do końca sierpnia na Zamku Królewskim na Wawelu można bezpłatnie zobaczyć obraz Jana Matejki „Zawieszenie dzwonu Zygmunta na wieży katedry w Krakowie w 1521 roku” i szkice do niego.

W piątkowy wieczór u stóp Wawelu odbyło się niezwykłe widowisko multimedialne rekonstruujące zawieszenie dzwonu.

Artystyczna instalacja audiowizualna, przygotowana przez prof. Marka Chołoniewskiego oraz studentów Wydziału Intermediów krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, opiera się na dźwiękowej rekonstrukcji renesansowego Krakowa z początku XVI wieku.