Kraków. Tramwaj do Mistrzejowic już hałasuje i nie daje spać mieszkańcom. Pracują nawet w nocy - List Czytelnika

LIST CZYTELNIKA

Szanowni Państwo, od co najmniej wtorku 12 marca 2024 r., wykonawca linii tramwajowej do Mistrzejowic - firma Gulermak prowadzi nocne roboty budowlane zakłócając ciszę nocną.

Skutki działania hałasu to nie tylko stres, ale także zwiększone ryzyko ubytków słuchu, głuchoty i rozwoju poważnych chorób ogólnoustrojowych. Wyjaśniamy, czym naprawdę jest hałas i jaki poziom…

W czwartek, 14 marca zgłaszałem sprawę do straży miejskiej. Była przeprowadzana interwencja, podczas której jeden z przedstawicieli inwestora twierdził, że mają oni zgodę na prace nocne. W trakcie kontroli zgoda nie została pokazana. Nie można też było się skontaktować z kierownikiem robót, który mógłby to potwierdzić.

Nawet, jeżeli Wykonawca faktycznie ma zgodę na prowadzenie robót w porze nocnej, to nie jest ona jednoznaczna z przyzwoleniem na zakłócanie ciszy nocnej. Jeżeli w trakcie robót jest wykorzystywany sprzęt hałaśliwy, to Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, żeby dźwięki się nie rozprzestrzeniały.