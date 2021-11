Kraków trzecim polskim miastem w roli współgospodarza mistrzostw świata piłkarzy ręcznych w 2023 roku

MŚ piłkarzy ręcznych - po raz pierwszy w Polsce

MŚ piłkarzy ręcznych organizowane są od 1938 roku. Szwecja ich gospodarzem była już cztery razy - w latach 1954, 1967, 1993 i 2011. Dwukrotnie organizowała też ME mężczyzn - w latach 2002 oraz (wspólnie z Austrią i Norwegią) 2020. Polska po raz pierwszy wystąpi w tej roli. Też ma jednak doświadczenie w roli organizatora dużych imprez piłki ręcznej. W ostatniej dekadzie w naszym kraju odbyło się kilka prestiżowych turniejów - ME juniorek (2013), ME juniorów (2014), ME seniorów 2016 i MŚ kobiet do lat 18 (2018).

W MŚ (11-29 stycznia 2023 roku) wystąpią 32 drużyny, które rywalizować będą w czterech miastach w Szwecji i w czterech w Polsce. Ze 112 meczów 61 odbędzie się w Polsce, a 51 w Szwecji. Wiadomo już, że po drugiej stronie Bałtyku najlepsi piłkarze ręczni globu zagrają w Malmö, Sztokholmie, Kristianstad i Jönköping. Miastem gospodarzem weekendu finałowego będzie Sztokholm. Po raz pierwszy w historii w MŚ decydujące zmagania odbędą się na... stadionie piłkarskim (Tele2 Arena).