Kraków. Uniwersytet Pedagogiczny pod lupą Państwowej Inspekcji Pracy

Przypomnijmy, że UP, która - jak się okazało - od ponad dwóch lat boryka się z problemami finansowymi, wprowadza obecnie wewnętrzny program naprawczy. Jego elementem będzie redukcja etatów. Z uczelnią, która obecnie ma 1080 pracowników dydaktycznych oraz ok. 460 pracowników obsługi i administracji, miałoby się pożegnać w ciągu 2-3 lat około stu osób.

- Uczelnia obecnie przygotowuje materiały niezbędne do rozpoczęcie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Udostępni dokumenty kontrolerom zgodnie z wymaganymi procedurami. Władze liczą, że kontrola wyjaśni bieżące, sporne kwestie - powiedziała nam Dorota Rojek-Koryzna, rzecznik UP. Dodała też: - Uczelnia obecnie jest na etapie weryfikowania kwestii kadrowych z przeszłości.

Jednocześnie przedstawiciele biura zaapelowali "do wszystkich pracowników i pracowniczek Uniwersytetu Pedagogicznego o jak najpilniejsze zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości w zakresie prawa pracy do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie".

Obecny rektor Uniwersytetu Pedagogicznego (jego kadencja rozpoczęła się we wrześniu zeszłego roku) prof. Piotr Borek ostatnio, podsumowując politykę kadrową poprzednich władz, stwierdził m.in., że nie racjonalizowano decyzji o uruchamianiu kolejnych etatów, co zaowocowało dysproporcją liczby pracowników w stosunku do studentów. Rektor poinformował jednocześnie, że uczelnia ma - jak to określił - gigantyczną liczbę pracowników zatrudnionych na umowy czasowe, które w nieskończoność przedłużano.