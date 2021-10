Kraków. Uniwersytet Rolniczy zainaugurował kolejny rok akademicki

Inaugurację poprzedziła Msza Święta, odprawiona w kościele pod wezwaniem Pana Jezusa Dobrego Pasterza.

W trakcie uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego odbyła się immartykulacja, w trakcie której indeksy odebrało ośmiu studentów studiów stacjonarnych I stopnia, a także wręczenie medali.

Swoje przemówienie otwierające 69. rok akademicki Uniwersytetu Rolniczego, rektor prof. Sylwester Tabor rozpoczął od cytatu- „Świat staje się bezużyteczny, jeśli się go z nikim nie dzieli" z utworu "Obłok Magellana", dodając iż bardzo silnie koresponduje on z realiami świata, w którym żyjemy. Przypomniał również swoją zeszłoroczną refleksję o "potędze ludzkiego umysłu", która odnosiła się do stwierdzenia, że "sukces w walce z epidemią zależy od osiągnięć naukowców tej rangi co Pasteur, Koch, Funk czy Koprowski – naukowców, którzy zmienili oblicze medycyny".