Kraków. W sklepie wojskowym Agencji Mienia Wojskowego promocja dziś i jutro. Zajrzeliśmy tam z aparatem. Zobaczcie jakie ceny!

Wiosenna promocja w sklepie stacjonarnym Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie. Ubrania i sprzęt z demobilu nawet do 60% taniej. W piątek wiosenna promocja w sklepie stacjonarnym Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie. Powojskowe ubrania i wyposażenie w obniżonych cenach kupimy dziś między 9.00 do 17.00, a 23 marca od 9.00 do 13.00. W punkcie przy ul. Pijarów 3 w obniżonych cenach czekają m.in.: bluzy polowe wz. 93, płaszcze letnie, wiatrówki oficerskie czy komplety dresów. Taniej kupimy też narzędzia warsztatowe, sprzęt do siłowni, odzież medyczną czy zestawy stolarsko-ciesielskie. Zyski ze sprzedaży wycofanego z wojska sprzętu agencja przekaże na modernizację techniczną polskiej armii.

W najbliższy piątek i sobotę warto odwiedzić sklep Agencji Mienia Wojskowego przy ul. Pijarów 3 w Krakowie. Zwłaszcza, że część oferowanego asortymentu kupimy tam aż do 60% taniej. Na miejscu warto zwrócić uwagę na stylowe prochowce. W ofercie dostępne są płaszcze wojsk lotniczych, wojsk lądowych oraz oficera Marynarki Wojennej. Choć w oficjalnej nazwie znajduje się się słowo „letni”, to prochowce doskonale sprawdzą się wiosną. A dzięki promocji zamiast 123 zł zapłacimy za nie jedynie 60 zł.